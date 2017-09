Accueil > Paris > Orientation > Formation > Alternance

Un site Web pour connecter apprentis et employeurs

La CCI Paris Ile-de-France propose maintenant une plate-forme qui met en relation les personnes de moins de 30 ans et les entreprises.

L'apprentissage, ça marche. » Etienne Guyot, directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France (CCI Paris IDF), en est convaincu.



Selon l'institution, plus de 86 % des apprentis trouvent un emploi rapidement après la fin de leur formation, dont la moitié en CDI. Côté employeurs, ils sont 45 % à vouloir conserver les apprentis qu'ils ont formés.



D'où la volonté de la CCI Paris IDF de lever les freins car, pour l'instant, seulement 10 % des entreprises franciliennes sont engagées dans l'apprentissage. Objectif : attirer dans ses écoles 3 000 jeunes supplémentaires d'ici 2 021.



Pour y parvenir, la CCI Paris IDF a créé la Bourse de l'alternance ( www.ba-idf.fr ) . Cette plate-forme permet aux 800 000 entreprises de la région de déposer des offres de contrats en alternance et aux Franciliens de moins de 30 ans d'y présenter leur CV. « Le but, c'est de les mettre en relation, de répondre aux questions des entreprises et d'encourager l'embauche d'apprentis », assure Etienne Guyot.



Lancée en juin dernier, la plate-forme a connu un franc succès : 1 400 offres et 2 000 CV ont été publiés, donnant lieu à la signature de plus de 800 contrats d'appren­tissage. « Les métiers de la restauration, du digital, de la communication ou encore le management attirent beaucoup de jeunes », analyse Tristan Gillouard, directeur de l'apprentissage à la CCI Paris IDF.





L'apprentissage permet d'apporter du sang neuf, des idées nouvelles et permettre d'embaucher ensuite.

En savoir plus : http://www.ba-idf.fr

Pour les professions en tension, comme les métiers du bâtiment, le paysage et les travaux publics ou les services à l'industrie, dont les offres ne trouvent pas toujours preneurs, la CCI mise sur six « développeurs », chargés d'accompagner les utilisateurs de la plate-forme et d'inciter les employeurs à franchir le pas. « Pour une entreprise, l'apprentissage, c'est un investissement, explique Etienne Guyot. Cela demande une organisation, du temps pour former un jeune. Mais c'est un investissement qui rapporte car cela peut apporter du sang neuf, des idées nouvelles et permettre d'embaucher ensuite. »Pour pallier le manque d'informations sur l'apprentissage, premier frein chez les employeurs après les incertitudes sur le carnet de commandes, une rubrique « Tout savoir » a également été créée. Ainsi on apprend, par exemple, comment bénéficier de la prime régionale de 1 000 € pour les TPE et PME qui développent l'apprentissage ou du crédit d'impôt de 1 600 € par apprenti... Des aides susceptibles d'intéresser ces patrons qui hésitent à se lancer. De plus, indique Etienne Guyot, « la CCI Paris Île-de-France a ouvert des Points A dans ses chambres départementales, proposant des permanences d'information au plus près des entreprises et des jeunes »., précise Tristan Gillouard. Idéal pour un jeune qui peine à trouver sa voie. A condition, toutefois, de dénicher une entreprise : sur les 13 800 apprentis que forme la CCI Paris IDF dans ses 19 écoles, 2 000 jeunes en première année de formation n'ont pas encore signé de contrat d'apprentissage à la rentrée. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour trouver une entreprise. Intéressés ?