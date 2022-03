Paris Basketball / As Monaco

Sortir Paris Divers Sports

DATE : Dimanche 20 mars 2022

HORAIRE : 15:15

TARIF : De 12,00 à 50,00 euros

Le Paris Basketball est de retour à l’Accor Arena ! Deux ans après une première édition réussie, le club de Paris qui évolue cette saison dans l’Elite du basketball français aura le plaisir d’accueillir l’AS Monaco Basket et son armada taillée pour l’Euroleague dans la mythique salle parisienne. Un match placé sous les couleurs de la femme, avec de nombreuses surprises à venir !



Paris vs Monaco à l’Accor Arena



Le dimanche 20 mars 2022, le Paris Basketball affrontera Monaco à l’Accor Arena dans le cadre de la 23ème journée de championnat.



Un match sous le thème « Women’s Day »



Deux ans après y avoir joué son premier match devant plus de 5 500 spectateurs en célébrant le Nouvel An Chinois, le Paris Basketball réinvestit l’Accor Arena.Dans la foulée de la journée internationale des Droits des Femmes, le club parisien retrouve la mythique salle parisienne pour un match à l’affiche alléchante, mettant les femmes à l’honneur.