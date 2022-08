PARIS PARADIS festival du Parisien (4ème édition)

Sortir Paris Spectacles Festivals

DATE : Du Vendredi 16 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022

TARIF : Pass Musique 3 jours à 59 euros

Paris Paradis, c’est le festival du Parisien pour construire ensemble et joyeusement la ville de demain. 3 jours pour se retrouver, rire et faire la fête autour de jeunes talents et de têtes d’affiches. Une programmation musique et humour éclectique de près de 70 artistes signée par la rédaction du Parisien.



Le festival propose aussi une multitude d’activités ludiques et sportives en plein air pour petits et grands, ainsi que des ateliers green et bien-être pour repenser la ville et ses habitudes : un événement pour toute la famille !



Accès libre et gratuit aux espaces activités. Billetterie pour les concerts et le stand-up.





4 SCÈNES • MUSIQUE • HUMOUR • PRÈS DE 70 ARTISTES



VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022



MUSIQUE

PETER DOHERTY & FRÉDÉRIC LO . MICKEY 3D

CATS ON TREES . AXEL BAUER . SANTA . MAGENTA

FLORENT MARCHET . THE LIMINANAS (DJ SET)



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022



MUSIQUE

PATRICK BRUEL . TIAKOLA . JENIFER . GUY2BEZBAR

CHRISTOPHE WILLEM . TÉTÉ . BILAL HASSANI . JULIEN GRANEL

AIME SIMONE . BIANCA COSTA . KIM LOGAN AND THE SILHOUETTES

GOGO GREEN (DJ SET)…



HUMOUR

THOMAS VDB . NAWELL MADANI . WALY DIA . FABIEN OLICARD

ANTHONY KAVANAGH . ANTONIA DE RENDINGER . ALEX RAMIRES . MORGANE CADIGNAN

YACINE BELHOUSSE . NORDINE GANSO . AZ . MARINE BAOUSSON…



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022



MUSIQUE

-M- en acoustique . CHARLIE WINSTON . EMMA PETERS

HELENA NOGUERRA . ROUQUINE . JOSEPH KAMEL

BARBARA BUTCH (DJ SET)



HUMOUR

KYAN KHOJANDI . PANAYOTIS PASCOT . BAPTISTE LECAPLAIN

DJIMO . SHIRLEY SOUAGNON . JONATHAN LAMBERT . PAUL TAYLOR

LE CAS PUCINE . LOUIS CHAPPEY . YANN MARGUET . SERINE AYARI…





