DATE : Du Jeudi 7 octobre 2021 au vendredi 8 octobre 2021

HORAIRE : 9h / 18h

PRIX : GRATUIT

Le grand rendez-vous francilien du recrutement s’ouvrira les 7 et 8 octobre à Paris… et en ligne.



Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus cette année sur la place de la Concorde, au salon Paris pour l'emploi, un rendez-vous majeur du recrutement en France. « Comme chaque année, l’entrée est libre, gratuite et sans préinscription, explique Michel Lefèvre, directeur général de Carrefours pour l'emploi. Seul le passeport sanitaire sera obligatoire. »





À saisir ou à étudier : 5 000 offres seront encore proposées à des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d'un emploi, d'un apprentissage, d'une orientation ou d'une mobilité professionnelle. « Près de 300 recruteurs seront présents avec, pour certains, des possibilités d’entretiens hybrides, à la fois en présentiel et en virtuel. »Pour se préparer au mieux, il est recommandé de s’enregistrer sur la plate-forme oui-emploi.fr, la grande nouveauté de cette année. Elle permet de consulter les offres d'emploi, de formation ou de stage, de déposer son CV en ligne, puis de préparer ses rendez-vous avec les chargés de recrutement présents.Côté secteurs, chacun devrait trouver son compte. Bâtiment, commerce, hôtellerie-restauration, loisirs, transport et logistique, banque et assurance, numérique, enseignement, action sociale et santé, entre autres : toutes les carrières sont ouvertes. Sans oublier l’administration publique et la défense nationale, ainsi que des organisations associatives, consulaires et patronales.« La mobilité est naturellement un enjeu cette année, poursuit Michel Lefèvre. Des reconversions sont possibles, ainsi que des mouvements géographiques, en régions, vers l’Outre-Mer ou encore au Québec. » Un seul impératif ne change pas d’une édition sur l’autre : « Cette année plus encore qu'une autre, il faut venir avec un projet de vie clair pour aller à l’essentiel. Il y aura moins de promenades de stand en stand. » L’objectif est d’aborder le salon comme un véritable entretien. « C’est une occasion privilégiée de rencontrer des recruteurs et de laisser son CV, sur site, en ligne ou dans des urnes prévues à cet effet. » C’est le mois ou jamais. Outre les deux jours du salon sous son chapiteau, l’événement se poursuivra en ligne jusqu’au 30 octobre.Pour préparer ces deux journées de salon, il faut impérativement passer par la plate-forme numérique www.oui-emploi.fr sur laquelle toutes les offres sont inscrites jusqu’au 30 octobre. « Cela permet de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées. Cela permet aussi de convenir d’un entretien d’embauche par visioconférence et même s’inscrire à des ateliers », décline encore Michèle Lefèvre. Cette étape est devenue indispensable pour préparer sa visite et viser directement les postes adaptés aux compétences des visiteurs.Car les offres sont variées. Tous les services publics sont mobilisés comme l’armée et la police et ceux des services sociaux. Paris aura aussi ses postes à proposer. Dans le privé, le commerce est toujours en tête : Auchan, Monoprix, Ikea, mais aussi les secteurs de l’automobile. La restauration est en avant avec de nombreux postes à pourvoir.Ce premier salon après la crise du Covid, qui propose des rencontres en face-à- face, est un bon signal pour la relance.Le reste du forum est en accès totalement libre. Mais les organisateurs recommandent aux visiteurs de ne pas le parcourir « au hasard ». « Le maître-mot pour les candidats, c’est la pré-pa-ra-tion en amont », insiste Michel Lefevre. « La règle n° 1, c’est de savoir précisément ce qu’on vient chercher », précise-t-il en soulignant que Carrefours pour l’emploi a mis en ligne un « coach virtuel » sur son site.Ce document en 15 points à appliquer avant, pendant et après le salon conseille notamment de personnaliser son CV (le minimum syndical). Les candidats sont également invités à préparer leur planning d’entretiens avant de venir, à se renseigner sur les entreprises démarchées ou encore à se munir d’un « kit de survie » (eau, encas, fruits secs…) pour tenir le coup. « Assister à un salon est un marathon », précise l’association organisatrice.Voici nos 8 conseils pour optimiser vos chances de décrocher un job lors du Salon Paris Pour l'Emploi Comment mettre toutes les chances de votre côté ? Nos conseils pour faire la différence.Ne vous y rendez pas les mains dans les poches et le nez au vent. Un tel rendez-vous se prépare de chez soi. Réfléchissez à ce que vous recherchez en visant large pour saisir toutes les opportunités.Téléchargez le guide du forum proposé par les organisateurs. Il comprend le plan du salon et la liste des métiers avec un renvoi vers les employeurs potentiels. Un outil qui peut vous faire gagner du temps et de l’efficacité, que l’on peut télécharger à partir de la page d’accueil du site du forum.La préparation comprend la réalisation d’un CV actualisé et en plusieurs exemplaires pour les distribuer lors du forum. Pour le rédiger, partez de votre situation présente pour aller vers votre expérience la plus ancienne. Emmenez également, si vous en avez, des cartes de visite. Indiquez vos adresses sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entreprises y recrutent (à ce sujet, faites disparaître de vos pages d’accueil ou murs des informations, des photos qui pourraient vous desservir au cas où un recruteur y viendrait se renseigner sur vous).qui peinent à recruter. Internet est de ce point de vue un bon outil : on y trouve divers articles et sites qui listent les secteurs en pénurie de personnels. Arrivent en bonne place le BTP, l’hôtellerie-restauration, la métallurgie, la banque mais aussi la santé et les maisons de retraite...Beaucoup de grandes entreprises sont des abonnées de ces forums de l’emploi, tant leurs besoins en main-d’œuvre sont importants (la SNCF, la Poste, les banques, l’Education nationale…). Il est donc conseillé d’en sélectionner plusieurs et de s’informer sur chacune d’elles : lieux d’implantation, activité(s), effectifs, types de postes, concurrence, santé du secteur… Ainsi, sur place, vous ferez la différence.. Trouvez un proche qui jouera le rôle de recruteur pendant que vous jouerez celui du candidat. L’intérêt n’est pas mince car ce jeu de rôle vous permet de vous confronter à des questions que vous n’auriez pas envisagées et peut vous rassurer au moment d’un entretien sur le forum.Sur place, affichez votre enthousiasme, valorisez votre expérience, particulièrement celle qui peut être en lien avec le poste visé. Montrez-vous positif et ouvert à une formation maison, à la mobilité géographique… Un timide sera vite oublié alors que celui qui s’accroche, discute, pourra voir son CV placé au-dessus de la pile. N’oubliez pas de donner votre CV et vos cartes de visite.. Même si un forum n’est pas un entretien d’embauche, tous les détails comptent. Il est donc conseillé de choisir une tenue correcte, voire standard, pour éviter tout préjugé. Votre langage sera lui aussi perçu comme un reflet de votre personnalité, donc soignez-le. Dans tous les cas, soyez direct et sincère.Daniel Rosenweg