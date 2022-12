Sortir Paris Divers Sortez !

DATE : Du Samedi 19 novembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023

HORAIRE : Selon les jours et lieu : entre 10h et 2h du matin

TARIF : Accès gratuit ou payant selon les patinoires

Les patinoires reviennent à Paris pour les fêtes de fin d'année 2022/2023 ! Vive le froid dans la bonne humeur sur la glace des patinoires à Paris.



Petits et grands, vous les attendez impatiemment pour profiter de l'hiver sur des patins et retrouver des sensations bien joyeuses entre amis ou en famille ! Retrouvez ici toutes les infos pratiques pour profiter des patinoires à Paris.



Contraintes écologiques ou sanitaires les patinoires de Noël sont de moins en moins nombreuses à revenir à Paris cette année... comme par exemple à Antony ou la mairie a préféré cette année remplacer la couteuse et énergivore patinoire par un roller park !



Petit conseil au passage : prévoyez des gants qui sont fortement recommandés lorsqu'on patine !





Patinoire des Tuileries

Patinoire du Parc des Princes

2 Patinoires au Parc Astérix

Patinoire sur le toit de Tour Montparnasse

Autres patinoires de Noël en Ile-de-France

Patinoire de l'Hôtel de Ville

Autres solutions pour patiner : les patinoires "indoor" à Paris :

Autres animations de l'hiver à Paris et IDF

Idées sorties de Noël à Paris

Notre guide des marchés de Noël à Paris

Vitrines de Noël des grands magasins

Consultez toutes les idées sorties du Week-end