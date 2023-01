Salon Postbac Île-de-France 2023 #Parcoursup

Sortir Paris Salons Salons étudiants

DATE : Du Vendredi 6 janvier 2023 au samedi 7 janvier 2023

HORAIRE : 9h à 18h

PRIX : GRATUIT

10 000 m2 dédiés à l’information et aux formations. Objectifs :

> Aider les lycéens à mieux comprendre et utiliser la procédure officielle de préinscription dans le supérieur, Parcoursup.

> Informer les jeunes sur l’ensemble des filières postbac

> Délivrer toutes les clefs pour que les lycéens effectuent, in fine, des choix d’études réfléchis



Organisé par le Groupe AEF en partenariat avec l’Onisep, le Salon Postbac Île-de-France est le seul événement à associer l’information sur la procédure Parcoursup au choix d’une filière ou d’une formation. Ce salon est l’aboutissement d’un processus qui mobilise toute la chaîne éducative, des professeurs principaux aux recteurs, en passant par les proviseurs et l’ensemble des acteurs de l’information et de l’orientation dans toute l’Île-de-France.

Le salon de TOUS les Franciliens



Le Salon Postbac s’adresse aux élèves de Seconde, Première et de Terminale de toute l’Île-de-France.

> Un espace Conseil Handicap accueille les lycéens en situation de handicap, les conseille et les accompagne dans leur poursuite d’études.



La forte mobilisation des acteurs :

> Le soutien toujours renouvelé du ministère et des trois académies d’Île-de-France, Paris, Créteil et Versailles.

> La mobilisation des recteurs et de leurs équipes, des chefs d’établissements, des enseignants et des conseillers d’orientation- psychologues, ce qui garantit une information de qualité.

> La présence de la totalité des universités et tous leurs IUT, les BTS des 3 académies et plus de 120 écoles mobilisées.



Avec plus de 40 000 visiteurs chaque année, le Salon Postbac Île-de-France est devenu le 1er Salon de service public d’information sur l’entrée dans l’enseignement supérieur. C’est le rendez-vous incontournable des Secondes, Premières et des Terminales, mais aussi de leurs parents et de leurs professeurs sur l’admission post bac.



Animées par les professionnels des rectorats franciliens, les conférences du Salon Postbac 2023 permettent de dresser le tableau de l’offre de formation et des choix qui se posent. Etalées sur les deux jours de salon et dans deux espaces distincts, ces conférences sont le rendez-vous incontournable du salon.









