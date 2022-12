Réveillon 2023 à Paris

Reveillon 2023 : infos

Feu d'artifice à Paris pour le Nouvel an ?

Le traditionnel feu d'artifice à Paris à lieu le 14 juillet... mais depuis quelques années aussi sur l'arc de triomphe pour le 31 décembre. En effet de nombreuses personnes se retrouvent sur le Champs de Mars ou le Trocadéro en attendant le feu d'artifice sur la Tour Eiffel, mais le spectacle a lieu sur les Champs-Elysées où un spectacle visuel/vidéo est prévu sur l'arc de triomphe (avec décompte des secondes à minuit) et un petit feu d'artifice... (Réveillon sur les Champs).



A noter aussi, un lieu privé organise chaque année son propre feu d'artifice comme le pavillon des étangs au milieu du bois de boulogne.

Transports à Paris/IDF : gratuits toute la nuit du réveillon. Vive la St Sylvestre !

A Paris les transports en commun sont gratuits du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier à 12h. L'ensemble du réseau métro fonctionne jusqu'à 2h15, comme toutes les veilles de fête. Des métros, bus, trains et RER fonctionneront ensuite toute la nuit du Nouvel An. Mais attention pas à 100% - sous certaines conditions - Plus infos : www.ratp.fr

ATTENTION - cette année - avec le COVID-19 le service sera limité - renseignez vous à l'avance sur le site de la RATP.



Annoncez votre soirée du jour de l'an 2023 :

