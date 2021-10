Nuit Blanche 2021

Pour cette 20e édition de Nuit Blanche, à partir de l’après-midi du samedi jusqu’aux premières heures du dimanche 3 octobre, des centaines d’événements sont prévus dans le centre de Paris et tout autour de la capitale, à travers 3 parcours du chemin de Grande Randonnée (GR75). Il faudra, marcher, danser et faire la fête. Manifestation artistique annuelle dédiée à la création contemporaine, Nuit Blanche est organisée, depuis 2002, par la Ville de Paris, chaque premier samedi du mois d’octobre.Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans la ville, sur l’espace public, dans des établissements culturels, des monuments prestigieux, méconnus ou inaccessibles habituellement.Nuit Blanche 2021 propose de mettre en mouvement la ville et ses habitants autour de la célébration du corps, en partageant l’art dans tout ce qu’il a de plus vivant et rassembleur. L’édition célèbre les relations qu’entretiennent l’art et le sport et participe au lancement de l’Olympiade culturelle Paris 2024, programme qui consiste en un ensemble de manifestations artistiques organisées dans le pays hôte avant les Jeux.Cette Nuit Blanche est une invitation à une balade urbaine le long du GR®75, sentier de Grande Randonnée créé pour la candidature de Paris aux Jeux et Olympiques et Paralympiques en 2024. À travers quatre parcours, les visiteurs découvrent performances, œuvres contemporaines et patrimoine culturel et sportif.